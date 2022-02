Pesquisas mostram uma dura realidade para Ciro Gomes

Em sua quarta pré-campanha à presidência, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem hoje o mesmo patamar de votos que pontuava nessa mesma época do ano em 2018. Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 9, Ciro tem 7% das intenções de voto e está empatado tecnicamente com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos).

Ciro também pontuava 7% em 31 de janeiro daquele ano, segundo uma pesquisa Datafolha divulgada naquela data. Foram as eleições em que ele conseguiu seu melhor desempenho em eleições presidenciais — ficou em terceiro lugar, com 12% dos votos válidos. O ex-governador do Ceará teve desempenhos semelhantes nas corridas eleitorais que disputou, em 2002 e 1998, sempre oscilando entre 10% e 11% dos votos.

O lançamento da pré-candidatura, há cerca de três semanas, por enquanto não parece ter provocado grandes mudanças no seu desempenho. Sua nova campanha tem como mote a rebeldia, uma tentativa de retratar seu temperamento mercurial de uma forma positiva. Mas, assim como em pleitos anteriores, ele tem enfrentado dificuldades para aumentar seu eleitorado.

O histórico de pesquisa Genial/Quaest mostra que ele oscilou no patamar de 11% das intenções de voto entre julho e outubro do ano passado, depois perdeu pontos em novembro e ficou na casa de um dígito desde então. Pesquisa XP/Ipespe mostra um movimento semelhante no ano passado. O instituto Datafolha não realizou pesquisas em todos os meses no ano passado, mas mostra Ciro oscilando entre 9 e 7 pontos nos levantamentos de julho, setembro e dezembro.