Paulo Coelho critica governo Lula: ‘seu novo mandato está patético’

O escritor Paulo Coelho, que apoiou a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, criticou neste domingo o mandato do petista, mostrou algum arrependimento por ter se “empenhado” na campanha de Lula e afirmou que não vê seu voto “ter valido a pena”. Em uma publicação em seu perfil no Twitter, Coelho classificou o terceiro mandato do presidente como “patético” e citou derrapadas recentes do governo Lula.

“Décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do BC, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores (faz parte) mas não estou vendo meu voto ter valido a pena”, escreveu.

Coelho fez referência às recentes declarações do presidente em torno da operação da Polícia Federal que descobriu um plano do Primeiro Comando da Capital (PCC), maior facção criminosa do Brasil, para atacar o ex-juiz e hoje senador Sergio Moro (União-PR), classificada por Lula como “armação do Moro”. No dia anterior, o petista disse em entrevista que, enquanto esteve preso, costumava dizer que só ficaria bem quando “foder com o Moro”.

O outro ponto da crítica de Paulo Coelho é a manutenção da taxa básica juros pelo Banco Central em 13,75%, patamar mantido por quatro reuniões seguidas, o que tem sido criticado por Lula. O chefe do Executivo não pode demitir o presidente do BC, Roberto Campos Neto, cujo mandato até 31 de dezembro de 2024.

Durante a campanha eleitoral de 2022, Paulo Coelho manteve seu apoio a Lula e publicou críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, então candidato à reeleição.

