Os argumentos de Tarcísio para mudar opiniões contrárias à venda da Sabesp

Principal aposta do plano de desestatização do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a privatização da Sabesp é também a que mais enfrentará resistências. Além da frente parlamentar recriada recentemente pelos deputados estaduais do PT para tentar melar o processo, a ideia do ex-ministro de Jair Bolsonaro encontra a rejeição de mais da metade dos paulistas. Segundo pesquisa Datafolha, realizada entre os dias 3 e 5 de abril, 53% dos entrevistados em 65 municípios são contrários à transferência da estatal para uma gestão privada. Outros 40% são favoráveis, enquanto 6% não sabem e 1% se mostra indiferente.

Para tentar mudar a ideia da maioria, a gestão estadual está fazendo um estudo de viabilidade econômica que poderá trazer o principal argumento para que o negócio passe pelo crivo dos paulistas: a redução do preço da conta de água. “Se os dados mostrarem que haverá redução da tarifa, vamos virar para a população e perguntar se ela é a favor ou contrária a uma conta mais barata. São as pessoas que darão as respostas”, afirma o secretário de Parceria em Investimentos, Rafael Benini. “Vamos também fazer as mesmas perguntas para os prefeitos que eventualmente também sejam contrários”.

Além da questão financeira direta para a população, os estudos também apontarão se a privatização da estatal, que hoje vale 33 bilhões de reais, trará segurança hídrica ao estado, além da redução de perdas e de inundações.

Reportagem de VEJA no fim de semana mostrou que não só Tarcísio, como outros governadores, aceleram nas ideias de negociação dos ativos estaduais, enquanto o governo Lula patina nos planos federais.