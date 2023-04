Advogado de Trump quer anular caso criminal antes que possa ser julgado

Jim Trusty, advogado do ex-presidente americano Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 10, que o foco principal de sua equipe jurídica é realizar manobras legais com o objetivo de anular o caso criminal contra seu cliente antes que possa chegar à fase de julgamento.

No centro do caso estão pagamentos secretos de suborno à atriz pornô Stormy Daniels, feitos no auge da corrida à Casa Branca de 2016 – que Trump venceu. O distrito de Manhattan, em Nova York, considerou que os resultados da investigação deveriam ir a julgamento, após decisão de um grande júri. Em entrevista ao canal de notícias ABC News, Trusty reiterou que o escritório do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, não deveria ser capaz de aplicar “lei eleitoral federal em um caso de Nova York”.

“As moções para rejeitar [o caso] devem ser uma prioridade, porque amputam esse erro judiciário desde o início”, disse Trusty. “E eu acho que vocês verão alguns movimentos muito robustos.”

O comentário faz referência à decisão de Bragg, um promotor distrital, de indiciar o ex-presidente pelo suposto suborno durante uma eleição federal. Embora isso não invalide o caso, segundo analistas, resta saber se Manhattan tem provas suficientes para garantir uma condenação.

O advogado também ecoou um argumento do próprio Trump, questionando se o ex-presidente poderia ter um julgamento justo em Manhattan. Afinal, o distrito da cidade de Nova York votou de forma esmagadora a favor do democrata Joe Biden, que derrotou o cliente de Trusty nas eleições presidenciais de 2020.

Segundo o advogado, Manhattan é “uma verdadeira fortaleza do liberalismo, do ativismo, e isso infecta todo o processo”. Além disso, ele sugeriu moções de arquivamento pré-julgamento citando estatutos de limitação e uma alegada falta de intenção criminosa.

Trusty disse que Bragg é um “procurador distrital fracassado” e um “criminoso”. Já o juiz a quem o caso foi atribuído, Juan Merchan, seria “um juiz que odeia Trump com uma esposa que odeia Trump”, segundo ele.

Na semana passada, um grande júri estadual em Manhattan fez 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais para encobrir US$ 130 mil (R$ 660 mil) em pagamentos para comprar o silêncio de Daniels sobre um suposto caso extraconjugal com Trump. Segundo o escritório de Bragg, isso constituiria uma conspiração para influenciar a corrida eleitoral contra a democrata Hillary Clinton, que Trump. O ex-presidente se declarou inocente de todas as acusações na terça-feira.

Os pagamentos já resultaram em uma condenação, em tribunal federal: a do ex-advogado de Trump, Michael Cohen. Cohen, nesse caso, disse que fez transferências a Daniels a pedido de Trump e foi reembolsado pelo então presidente, enquanto ele já ocupava o Salão Oval. De acordo com os promotores, os pagamentos foram falsamente registrados como “despesas legais”.

Cohen se declarou culpado de crimes federais decorrentes dos pagamentos de dinheiro secreto, resultando em uma sentença de três anos de prisão, bem como na perda de sua licença para praticar advocacia.

A próxima data do julgamento de Trump, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado criminalmente, é 4 de dezembro. Mas Trusty disse que o público não deveria se surpreender se algumas das possíveis moções que ele discutiu fossem arquivadas bem antes dessa data.

Se Trump for considerado culpado , é possível que ele seja sentenciado a até quatro anos de prisão. No entanto, também é possível que ele só seja sujeito à liberdade condicional, multas e serviços comunitários, porque é réu primário, de acordo com o site factcheck.org.

Apesar da acusação, Trump ainda é considerado o candidato favorito do Partido Republicano para a eleição de 2024.