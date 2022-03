O ‘vale-tudo’ de Lula para derrotar o bolsonarismo em Santa Catarina

Segundo estado que percentualmente mais deu apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018 – 76% dos votos válidos, atrás apenas do Acre, com 77% –. Santa Catarina é considerado até hoje um dos estados mais bolsonaristas do país. Na última eleição, a onda que elegeu Bolsonaro levou até um estreante em política, o bombeiro Carlos Moisés, então no PSL, ao cargo de governador.

Mas a esquerda não se dá por vencida antes da hora e vai tentar montar uma frente, que deverá ter oito partidos, incluindo o PT, para tentar conquistar o governo. A novidade é que essa frente deve ser encabeçada pelo senador Dário Berger, hoje no MDB, mas que se filiará ao PSB na quarta-feira, em Brasília, na mesma cerimônia em que o ex-tucano Geraldo Alckmin assinará a sua adesão aos socialistas.

Berger já foi prefeito de Florianópolis e de São José (cidade na região metropolitana da capital) por dois mandatos em cada cidade. Está no Senado desde 2015. Ele foi filiado ao PDS, partido oriundo da Arena, a sigla que sustentava a ditadura militar, entre 1980 e 1987 – os militares só deixaram o poder em 1985. Depois, foi para o PFL, outro partido nascido da Arena, onde ficou de 1991 a 2003. Migrou para o PSDB e lá ficou de 2003 a 2007, e está no MDB desde então.

Na sexta-feira, 18, Berger esteve ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Curitiba, no evento que marcou a filiação de outro ex-emedebista, o ex-governador do Paraná Roberto Requião. Com Berger e Lula, estava também o ex-deputado federal Décio Lima (PT), que foi o candidato petista ao governo em 2018 e que agora negocia a frente com Berger, que deve encabeçá-la.

A primeira pesquisa para o governo do estado, feita pelo Instituto de Pesquisa Catarinense entre 3 e 9 de março, mostra que a eleição poderá ser acirrada, como mostrou o Radar. Carlos Moisés (Republicanos) aparece com 19,3% das intenções de voto, seguido por Jorginho Mello (PL), com 18,6% — como a margem de erro é de 2,5%, eles estão em empate técnico. Em terceiro, vem o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (União), com 11,6%, também empatado na margem de erro com Décio Lima (PT), que tem 7,7%. Depois, aparecem Antídio Lunelli (MDB), com 5,7%, e Odair Tramontin (Novo), com 5,6%.