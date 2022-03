Estado mais bolsonarista do país tem disputa apertada pelo governo

A primeira pesquisa oficial para a disputa ao governo de Santa Catarina, realizada pelo Instituto de Pesquisa Catarinense, mostra o governador Carlos Moisés, agora filiado ao Republicanos, em primeiro lugar, com 19,3% das intenções de voto, seguido de perto por Jorginho Mello (PL), com 18,6%. Como a margem de erro é de 2,5%, a pesquisa mostra um empate técnico.

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (UB), tem 11,6% e aparece em terceiro lugar na disputa. Décio Lima (PT) tem 7,7% e é seguido por Antídio Lunelli (MDB), com 5,7%, e Odair Tramontin (Novo), com 5,6%. Não sabem são 11,5%. Os que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados na pesquisa somam 20%.

Em outros três cenários avaliados pelo instituto, com diferentes nomes de lideranças locais, a disputa entre Moisés e Mello fica ainda mais apertada, com o senador bolsonarista superando o governador.

De acordo com o site SC Em Pauta, a Pesquisa está registrada com o número SC-07391/2022 e nº BR-09869/2022. Foram ouvidas 1.502 pessoas em todas as regiões do estado entre os dias 3 e 9 de março. O nível de confiança é de 95%.