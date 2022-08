O suspense de Lula e Bolsonaro sobre ir ou não ir ao primeiro debate

A cinco dias do primeiro debate com os principais candidatos a presidente da República, na TV Bandeirantes, os dois postulantes mais bem colocados nas pesquisas ainda não confirmaram presença no evento. Procuradas, as assessorias de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmam apenas que ambos não decidiram se irão ou não à emissora paulista. O debate será realizado às 21h de domingo, 28, em cadeia com as rádios BandNews, Bandeirantes, Jornal Metro e BandNews TV, além de UOL, Folha de S. Paulo e TV Cultura.

Segundo a assessoria da Band, caso algum convidado não compareça, seu lugar ficará vago, como ocorreu com o candidato à releição em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que não foi ao evento regional no último dia 7.

Além de Bolsonaro e Lula, foram convidados Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe d’AviIa (Novo), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil). Segundo a assessoria da Band, todos confirmaram presença.

