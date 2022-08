O apoio de Moro a Soraya Thronicke

Forçado a desistir da sonhada candidatura ao Palácio do Planalto, o ex-juiz Sergio Moro fez nesta quinta uma visita à presidenciável Soraya Thronicke, sua correligionária no União Brasil. Candidato ao Senado pelo Paraná, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro gravou um vídeo ao lado da senadora do Mato Grosso do Sul no comitê da campanha dela, em São Paulo.

“A senadora, ligada à agropecuária, defende uma economia forte e defende as pautas anticorrupção da Lava-Jato”, diz Moro na gravação.

Soraya então elenca propostas como a prisão após condenação em segunda instância, o fim do foro privilegiado e a autonomia da Polícia Federal, que ela diz ser muito importante para poder investigar — ao que o ex-juiz concorda.

“Todas essas questões do combate à corrupção que foram deixadas pra trás”, complementa a candidata.

Moro foi um dos colaboradores do plano de governo de Soraya, que assumiu no início do mês a candidatura presidencial do União Brasil no lugar do presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar.

A presidenciável irá, inclusive, apresentar o documento no início da tarde desta sexta ao governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), que é candidato à reeleição.