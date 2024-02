‘O PT nunca saiu de mim’, diz Marta Suplicy ao lado de Lula

“Estou muito emocionada, gente. Essa noite, eu só pensava nisso. Que emoção que seria essa volta”, disse Marta Suplicy com a voz embargada e sob fortes aplausos no ato que sacramentou seu regresso ao PT após quase nove anos.

Com a benção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-prefeita de São Paulo deu o pontapé inicial de sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo como vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) na noite desta sexta-feira, 2. Em clima de nostalgia, Marta disse que “volta ao ninho” com “coragem e ousadia”, “mais madura e mais experiente”, e como farol da defesa à democracia e ao estímulo ao crescimento econômico em consonância com a responsabilidade social.

“Aqui estou de volta ao meu aconchego, ao partido que nunca saiu de mim. Voltar ao ninho, sentir que sou PT raiz, que o PT nunca saiu de dentro de mim”, declarou a militantes e à cúpula do partido que se reuniu em São Paulo para prestigiar o retorno da correligionária.

Marta fez questão de lembrar de sua trajetória de mais de três décadas no PT — partido pelo qual exerceu cargos de deputada federal, senadora, ministra e seu “maior orgulho”, prefeita da cidade de São Paulo — e afirmou que seu retorno à legenda após passagens pelo MDB e pelo Solidariedade se dá como forma de combate à “ameaça do crescimento da direita autoritária” no país.

Continua após a publicidade

“Todos nós estamos convocados para o desafio de fazer da cidade de São Paulo um bastião de resistência democrática”, anunciou. “União, reconstrução e transformação: eis o desafio que se impõe a nós todos para fortalecer nossa democracia. Unir e somar é nosso grande desafio”, declarou.

Ao lado de Lula, prometeu vencer Jair Bolsonaro, “seus representantes” e seus ideais na capital. Atualmente, o principal adversário de Guilherme Boulos na disputa à cadeira da maior cidade do país é o prefeito Ricardo Nunes (MDB) — gestão na qual Marta ocupava o cargo de secretária de Relações Internacionais até poucos meses atrás. Águas passadas.

“O Boulos precisava de você para ganhar as eleições. Eu tinha certeza disso”, derreteu-se Lula. “E numa reunião onde estava a Gleisi e dirigentes do PT, alguns até que não queriam que a Marta voltasse, porque diziam que ela tinha feito críticas ao PT, eu disse: o PT faça o que quiser, mas se a gente quiser ganhar as eleições em São Paulo, vamos ter que trazer a Marta de volta para ela ser vice do companheiro Boulos”. Lula ainda completou que, enquanto o pré-candidato do PSOL é um jovem e uma liderança “extraordinária” que surgiu no movimento social, Marta tem a “marca” para ganhar as eleições. “Não é fácil, mas é plenamente possível a gente ganhar São Paulo”, afirmou o presidente.