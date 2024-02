O afago de Gleisi em Marta Suplicy em ato de refiliação ao PT

De volta ao Partido dos Trabalhadores, Marta Suplicy ganhou um afago da presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann, durante o evento de refiliação da ex-prefeita, que acontece nesta sexta-feira, 2, em São Paulo.

“Hoje, esse partido recebe a sua ex-prefeita de volta. Recebe Marta Suplicy. Seja bem-vinda, Marta, ao PT, ao seu partido. Você pode ter saído do PT por um tempo, mas eu quero dizer que o PT não saiu da sua imagem”, disse Gleisi. “As pessoas te veem e ainda falam: ‘Dona Marta do PT’. E o governo que você fez em São Paulo, as marcas que você deixou, são dos programas do PT. Elas evidenciam o compromisso que você teve. A sua gestão foi uma das que mais fez pela periferia, pelo povo pobre, pelos trabalhadores”, emendou a cacique, citando iniciativas como o Bilhete Único, os CEUs (Centros Educacionais Unificados) e as moradias populares, sob fortes aplausos da plateia.

Participam do evento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mais cedo cumpriu uma maratona de agendas em Santos e em São Bernardo do Campo, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), de quem Marta deverá ser vice, e ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho), Marcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que esteve ao lado de Lula ao longo do dia, não participou do ato — isso porque seu partido, o PSB, deverá lançar Tábata Amaral como “rival” de Boulos à prefeitura.

Gleisi ainda afirmou que a disputa à capital paulista é a “principal do país”, por suas dimensões econômica e política, e disse que “ganhar em São Paulo é ganhar também no Brasil”.

Polarização A presidente nacional do PT ainda mencionou o que classificou como “projeto de retrocesso da extrema-direita” para São Paulo e para o Brasil, e rechaçou as críticas que o partido recebe de ser agente ativo na polarização do país com o bolsonarismo. “Se não enfrentarmos, eles vencerão. Cabe a esse campo, junto com forças progressistas, não deixar a extrema-direita voltar. Esse é o compromisso histórico nosso, porque sabemos como a extrema-direita governa. Aliás, sabemos o que foi o 8 de janeiro, o aparelhamento da Abin. Essa gente não pode voltar”, declarou.