O próximo passo da ‘confraria de direita’ que busca derrotar Lula em 2026

Anfitrião do encontro no final de março que reuniu alguns dos principais nomes da direita brasileira e no qual apresentou pesquisa com cenários para a disputa presidencial de 2026, Ciro Nogueira (PP-PI) tem planos ambiciosos para sua recém-criada “confraria da oposição”.

A ideia é que sejam encomendadas pesquisas de intenção de votos e realizadas reuniões periódicas para a discussão dos resultados. No primeiro convescote, um almoço na casa do senador e presidente do PP, em Brasília, estiveram cinco governadores, três senadores e líderes partidários. Na pauta, a união do centro à direita para tentar derrotar Lula daqui a dois anos, como mostra reportagem de capa da edição de VEJA desta semana.

De lá, o grupo saiu com o posicionamento “convergente” de que, analisando os dados disponíveis, Jair Bolsonaro é o fator relevante e fundamental para a pretensão de qualquer um ali presente que queira ser candidato a presidente. Alguns dos presidenciáveis eram os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

A ideia é que sejam realizadas reuniões a cada três meses, com a apresentação de uma nova pesquisa eleitoral com os diferentes cenários. O próximo passo, portanto, deve ocorrer já em junho, segundo Ciro Nogueira.

No primeiro encontro, mais do que uma união de forças, foi firmado um “pacto de não agressão” para que, pelo menos por ora, cada um dos postulantes possa ir engordando seu capital político da melhor forma possível. “Todo mundo sabe que a decisão [de escolha de um nome] será tomada lá na frente e que, por isso, ninguém precisa pisar no outro, nem tentar desqualificar ninguém”, diz o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), um dos participantes do encontro. “Todo mundo está bastante maduro e consciente de que a gente tem um adversário comum, que é o PT”, afirma.

Hoje um consenso de que Tarcísio de Freitas seria o novo favorito a ocupar o posto. No levantamento do Paraná Pesquisas que testou cenários com diferentes postulantes da direita em 2026, o nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é o que, desconsiderada a participação de Bolsonaro da disputa devido à sua inelegibilidade, aparece com a maior intenção de votos: 33% contra 36,6% de Lula em simulação de primeiro turno — eles estariam empatados dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já Tarcísio tem 25,6% contra 36,9% do atual presidente e encosta no presidente em um eventual segundo turno — leia matéria aqui.

Apesar do resultado positivo, a escolha pela presidente do PL Mulher encontra ao menos dois obstáculos: o veto de Bolsonaro e a alta rejeição da ex-primeira-dama. A mesma sondagem do Paraná Pesquisas mostra que ela tem 50% de rejeição dos brasileiros, contra 30% de Tarcísio.