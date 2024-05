Aposta da direita, Tarcísio reduz diferença e já ameaça Lula no 2º turno

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), diminuiu um pouco a sua distância para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma eventual disputa pela Presidência da República em 2026 e é hoje o mais bem posicionado entre os quatro governadores do centro à direita citados como potenciais nomes para enfrentar o petista — além dele, Ronaldo Caiado (Goiás), Romeu Zema (Minas Gerais) e Ratinho Junior (Paraná).

É o que aponta levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre o final de abril e o começo de maio e divulgado nesta sexta-feira, 24,, que sondou várias alternativas para a corrida ao Palácio do Planalto daqui a dois anos.

Segundo a pesquisa, Lula tem 36,9% das intenções de voto contra 25,6% de Tarcísio em uma simulação de primeiro turno. Na pesquisa feita em março, o petista tinha 36,2% contra 23,3% do governador de São Paulo. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A análise estratificada por região mostra Lula e Tarcísio empatados tecnicamente nas regiões Norte/Centro-Oeste (26,7% a 27,4%), Sul (28,8% a 28,1%) e Sudeste (37,6% a 30,8%) — a margem de erro varia em cada região (é de 3,4 pontos no Sudeste). Já no Nordeste, a diferença a favor do atual presidente seria grande: 45,6% votariam em Lula e 15,5% em Tarcísio.

Quando a comparação é feita por gênero, a pesquisa indica Lula com 43,4% da preferência feminina contra 18,4% alcançada por Tarcísio. Já quando se trata de eleitores homens, o governador viraria o jogo: 33,7% a 29,6%. Nos demais estratos, Lula lidera fora da margem de erro entre católicos, jovens, idosos e pessoas com baixa escolaridade. Tarcísio faz o mesmo entre evangélicos e empata tecnicamente com Lula entre os eleitores com ensino superior.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Tarcísio chega perto de um empate técnico com Lula: ele teria 36,6% das intenções de voto contra 41,7% do petista. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, o governador poderia ter entre 34,4% e 38,8%, enquanto Lula poderia oscilar entre 39,5% e 43,9%. Nesse confronto, 15,8% dos eleitores disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,8% não souberam ou não responderam,

Embate

Apesar de não falar abertamente de sua intenção em concorrer à reeleição, Lula está com a campanha na rua e já trata o governador como provável adversário. Em 2022, em sua primeira disputa eleitoral. Tarcísio derrotou o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda.

Para lideranças de oposição, Tarcísio teria a primazia para liderar uma candidatura unificada da direita diante da inelegibilidade de Bolsonaro. Além da proximidade com o ex-presidente e da força política alcançada ao liderar o estado mais rico do país, ele ainda representa uma espécie de bolsonarismo mais palatável a um fragmento do eleitorado que votou em Lula não por convicção, mas contra a continuidade de um governo que, entre outras coisas, atuou de forma negacionista durante a pandemia.

Pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores em 160 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal entre os dias 27 de abril e 1º de maio.