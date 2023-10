O KitKat e a frustração bolsonarista em sua saga contra o chocolate Bis

Atualizado em 16 out 2023, 21h39 - Publicado em 16 out 2023, 21h01

Promovido por bolsonaristas, o “cancelamento virtual” contra a nova campanha do chocolate Bis ainda tem gerado gritaria na internet. Estrelada pelo influenciador digital Felipe Neto — persona non grata entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro por seu “alinhamento” com Luiz Inácio Lula da Silva na campanha eleitoral –, a peça publicitária não agradou a oposição, que decidiu encabeçar um boicote à marca.

A hashtag #BisNuncaMais, inclusive, chegou a ser um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) no final de semana. Como se não bastasse a ofensiva, bolsonaristas passaram a apoiar, em “retaliação”, outra marca de chocolate: o KitKat, da Nestlé.

Acontece que, nesta segunda-feira, 16, internautas começaram a resgatar uma campanha de 2021 da marca concorrente considerada “progressista demais” para padrões da direita brasileira. Com os motes “Give tradition a break” e “Pride takes no break” — em tradução livre “Dê um tempo à tradição” e “O orgulho não tira pausas” –, a propaganda, em comemoração ao orgulho LGBTQIA+, faz um trocadilho com o slogan tradicional da marca: “Have a break, have a KitKat”. No vídeo, por exemplo, duas mulheres aparecem se beijando, enquanto dois rapazes se abraçam em um cinema.

Até então, o boicote ao Bis e o endosso ao Kitkat havia unido a direita bolsonarista. “Quando mexe no bolso, a narrativa de alguns muda… Ele não quer trégua, quer dinheiro! Não caiam nessa”, publicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao compartilhar um post de apoio ao boicote ao Bis com o slogan da concorrente. O correligionário e deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) também endossou o movimento. “Aqui em casa ninguém vai financiar Felipe Neto. Bis aqui NUNCA MAIS! Aqui só vamos comer KitKat”, publicou o parlamentar. O ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo foi outro a se manifestar. “Bolsonaro tem razão. BIS nunca mais”, postou, ao lado de uma foto do ex-presidente com barras do chocolate.

