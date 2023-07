O fiasco de popularidade de Lula em um estado importante do agronegócio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem tentado se aproximar do agronegócio, setor com o qual vive às caneladas desde antes da campanha eleitoral de 2022, quando chegou a chamar parte do setor de “fascista”.

O clima melhorou nos últimos dias, em especial com o Plano Safra anunciado pelo governo, mas, a julgar pela avaliação de seu terceiro mandato pela população em Goiás, o estado mais populoso da região Centro-Oeste, segundo o último Censo do IBGE (7,05 milhões de habitantes), e um dos principais polos do agronegócio no país, ainda há muito para o petista melhorar.

De acordo com levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 24 e 28 de junho e divulgado nesta segunda-feira, 3, o governo do petista é considerado ótimo ou bom por apenas 29,8% dos entrevistados, enquanto 44,9% o consideram ruim ou péssimo. Outros 22,9% consideram a gestão apenas regular, enquanto 2,5% não souberam ou não quiseram opinar. A pesquisa ouviu 2.020 eleitores na capital goiana. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Quando questionados apenas se aprovam ou não aprovam a terceira gestão Lula, a maioria (54,1%) diz que não aprova, enquanto 40,7% dizem que aprovam e 5,2% não souberam ou não quiseram responder.

O desempenho de Lula no estado é tão ruim que ele perderia uma hipotética eleição presidencial se ela fosse disputada só em Goiânia – ele teria 19,9% das intenções de voto contra 30,5% do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) – leia matéria aqui.

