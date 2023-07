Com popularidade alta, Caiado bateria até Lula em eleição em Goiás

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) continua com popularidade alta em Goiás, estado que governa pelo segundo mandato consecutivo, a ponto de bater até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma hipotética eleição presidencial no estado. A conclusão é de levantamento feito entre os dias 24 e 28 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 3.

Segundo o levantamento, 76,0% dos eleitores do estado aprovam a gestão de Caiado, enquanto 18,8% desaprovam e 5,2% não souberam ou não opinaram. Quando perguntados sobre como avaliam o governo, 59,7% a classificam como ótima ou boa e apenas 11,0% como ruim ou péssima – 27,6% a consideram regular e 1,6% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.

Se a eleição presidencial fosse só no estado de Goiás, Caiado teria 30,5% das intenções de voto contra 19,9% de Lula. Na sequência, apareceriam Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 14,8%; Simone Tebet (MDB), com 7,6%; Ciro Gomes (PDT), com 5,3%; e Romeu Zema (Novo), com 4,2%.

A pesquisa foi feita com 2.020 eleitores do estado. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos

