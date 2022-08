O 12 a 1 da direita sobre a esquerda no 7 de Setembro na Avenida Paulista

A Polícia Militar de São Paulo recebeu até o momento treze protocolos de grupos que pretendem se manifestar na Avenida Paulista no feriado de 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil. Desse montante, doze são de direita e apoiarão Jair Bolsonaro (PL). No fim de julho, o presidente da República convocou seus apoiadores para irem às ruas, sob pretexto de “defesa da liberdade” e “pela última vez”.

O único grupo de esquerda que se inscreveu para a data na avenida foi o Grito dos Excluídos, um movimento de organizações de esquerda que sempre fazem manifestações nessa data, mas que no ano passado se deslocou para o Vale do Anhangabaú após acordo com as autoridades.

Este ano, a PM ainda não se reuniu com os pretendentes a ocupar a via para definir um regramento das manifestações.

Os grupos de direita que querem usar a Avenida Paulista:

Associação Rural de Ribeirão Preto

Brasil Limpo

Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais do Brasil

Movimento Avança Brasil

Movimento Conservador

Movimento Instituto Brasil Sem Violência

Movimento Auriverde

Movimento Damas de Aço

Reaja Brasil

Movimento Família Brasileira

Patriotas do QG

Movimento Brasil Nas Ruas

Grupo de esquerda:

Grito dos Excluídos (as)