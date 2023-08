Nove CPFs e dois nomes: os rolos do coach parceiro de Jair Renan Bolsonaro

Alvo de uma operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira, 24, o filho Zero Quatro do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, é acusado de ligações com um grupo suspeito de falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro. O principal líder da quadrilha, segundo os investigadores, é o empresário e instrutor de tiro Maciel Carvalho, amigo de Renan, e detido nesta data.

Esta não foi a primeira vez no ano que Maciel foi parar atrás das grades. Em janeiro, ele foi alvo da Operação Falso Coach, que objetivou apurar o uso de documentos falsos para o registro e comercialização de armas de fogo.

Desde 2016, suspeita-se que ele vem usando procurações e registros falsificados para ocultar seus antecedentes criminais e passar falsa credibilidade para possuir, portar e comercializar pistolas e fuzis, entre outros itens bélicos. “Visando esconder esse passado, Maciel teria criado nove CPFs e, com esses documentos, teria conseguido possuir e comercializar armas, bem como promover treinamentos e cursos. Ele também constituiu uma pessoa jurídica, em nome de interposta pessoa, para fornecer os cursos”, afirma a polícia, na ação de janeiro. O caso segue em tramitação na Justiça do DF.

Em outro inquérito, Maciel é acusado de se apresentar com dois nomes: Maciel Alves Carvalho e Maciel de Carvalho Rodrigues Medeiros. Com um dos seus CPFs, ele tentou emitir uma carteira de habilitação em Brasília, em março deste ano, mas o órgão responsável foi alertado pelo Detran de São Paulo de que ele já possuía o documento.

No prontuário policial de Maciel constam diversas passagens por estelionato, falsificação de documento público, organização criminosa, receptação, formação de quadrilha, entre outros crimes previstos no Código Penal.

