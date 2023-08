O que a polícia apreendeu nas buscas contra Jair Renan

Alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal contra estelionato e outros crimes na manhã desta quinta, Jair Renan Bolsonaro teve um celular e um HD apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão, de acordo com seu advogado, Admar Gonzaga.

O ex-ministro do TSE relatou ainda que os agentes levaram um “rabisco com cálculo de quociente eleitoral”, sem entrar em detalhes sobre o material. Gonzaga afirmou ao Radar por mensagem que estava em voo e que não se manifestaria sobre a ação contra o filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Só houve a busca e apreensão. (Jair Renan) Está em casa e tranquilo, mas surpreso”, comentou o advogado.

Continua após a publicidade

Às 10h55, Gonzaga divulgou a seguinte nota à imprensa:

“Ocorreu, na data de hoje, cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Jair Renan em Balneário Camboriú/SC, onde foram apreendidos: um aparelho celular, um HD e papéis com anotações particulares. Não houve condução de Renan para depoimento ou qualquer outra medida.

Continua após a publicidade

A defesa informa que foi recém-constituída, e que por isso não obteve acesso aos autos da investigação ou informações sobre os fundamentos da decisão.

Renan informou estar surpreso, mas absolutamente tranquilo com o ocorrido.“.

Siga