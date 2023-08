Filho de Bolsonaro é alvo de operação policial contra estelionato

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta uma operação para investigar crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. São dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Um dos alvos da ação é Jair Renan Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As ordens são cumpridas em Balneário Camboriú e em Santa Catarina. O suposto líder do esquema é Maciel Carvalho, instrutor de tiro de Jair Renan.

A operação teve a participação de 35 policiais do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado e da Divisão de Inteligência Policial da Polícia Civil do DF e também da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, onde o filho 04 de Bolsonaro tem endereço.

Continua após a publicidade

“O principal alvo da operação de hoje, e mentor do esquema, coleciona registros criminais por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo e, no ano de 2023 já foi alvo de duas operações da Polícia Civil do Distrito Federal: a Operação ‘Succedere’, da Delegacia de Repressão à Ordem Tributária, em que se apurou a ocorrência de crimes tributários praticados por uma organização criminosa especializada em emissão ilícita de notas fiscais; e a Operação ‘Falso Coach’, da Coordenação de Repressão ao Crime Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes, que apurou o uso de documentos falsos para o registro e comércio de armas de fogo e a promoção de cursos e treinamentos de tiro por meio de uma empresa em nome de um ‘laranja’, tendo nesta ação policial sido preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo”, diz a Polícia Civil do DF.

Segundo os investigadores, através de materiais apreendidos nas operações citadas foi iniciada uma nova investigação na qual se revelou até o momento um esquema de fraudes com crimes de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, com o objetivo final de blindar o patrimônio dos envolvidos.

Continua após a publicidade

As diligências de hoje visam apreender bens e documentos especificamente relacionados aos fatos apurados no âmbito da investigação policial, bem como colher outros elementos de convicção relacionados aos investigados.