Moro oficializa apoio a Bolsonaro no segundo turno

Atualizado em 4 out 2022, 12h36 - Publicado em 4 out 2022, 12h20

Eleito senador pelo Paraná, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) oficializou o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição. O ex-ministro já vinha deixando bem claro que não apoiaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez acenos ao ex-capitão, mas ainda não tinha feito um anúncio público.

“Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro”, declarou.

Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro. — Sergio Moro (@SF_Moro) October 4, 2022

Como mostrou a coluna Radar, de VEJA, Moro telefonou para Bolsonaro na segunda-feira, 4, para manifestar seu apoio. A informação foi confirmada por fontes diretas do gabinete do presidente. O juiz, no entanto, negou a informação.

Moro deixou o Ministério da Justiça em abril de 2020, após acusar Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal. A decisão ocorreu após uma troca no comando da corporação. O ex-aliado, por sua vez, já foi chamado de “traíra” e “mentiroso” pelo chefe do Executivo. Apesar dos desentendimentos, o próximo senador paranaense preferiu se aliar novamente a Bolsonaro.