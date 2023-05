Magno Malta sobre caso Vini Jr: ‘Cadê os defensores dos macacos?’; assista

O jogador brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, foi expulso de uma partida contra o Valencia pelo campeonato espanhol organizado pela La Liga no último domingo, 21, após reagir a ofensas racistas feitas por torcedores e se envolver em uma briga com jogadores do time adversário. Ao longo da partida, foi possível ouvir constantes gritos de “macaco!” vindos da torcida do Valencia. O atacante se pronunciou pelas redes sociais sobre o caso. “Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga”, escreveu.