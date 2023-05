Polícia espanhola prende sete suspeitos de racismo contra Vini Jr.

A polícia espanhola prendeu sete homens nesta terça-feira, 23, suspeitos de promover ataques racistas contra o jogador de futebol brasileiro Vinícius Jr., do Real Madrid. Durante uma partida contra o Valência, no domingo, dia 21, o atacante foi chamado de “mono” (macaco, em espanhol) pela torcida local e acabou sendo expulso injustamente após uma confusão em campo.

Em Madri, foram presos quatro suspeitos. As detenções ocorreram depois que um boneco inflável vestido com a camisa do atacante foi pendurado em uma ponte em frente ao centro de treinamento do Real Madrid. Ao lado havia uma faixa de 16 metros vermelha e branca, cores do rival Atlético de Madrid, dizendo “Madri odeia o Real”. Segundo a polícia, três deles eram membros de “um grupo radical de torcedores de um clube de Madri” que já haviam sido classificados como “de alto risco”.

🚩Estas son las imágenes de la detención de los 4 arrestados por #delitodeodio contra el jugador de #fútbol @vinijr Tienen 19, 21, 23 y 24 años. Varios fueron identificados durante partidos de alto riesgo en dispositivos de @policia para la prevención de violencia en el deporte pic.twitter.com/X8jaGrZHRe — Policía Nacional (@policia) May 23, 2023

Em Valencia, três outros homens foram presos por conduta racista na partida de domingo. Os detidos são suspeitos de direcionar insultos racistas a Vinícius Jr.. O jogador, em um post nas redes sociais, chamou o abuso de “desumano” e pediu aos patrocinadores e emissoras que responsabilizassem La Liga.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos… Tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

Em um comunicado nesta terça-feira, a primeira divisão da liga espanhola de futebol profissional disse que se sentia “impotente” para enfrentar o problema, enquanto a legislação espanhola limitou suas ações a apenas detectar e denunciar ocorrências racistas. A liga listou uma série de incidentes contra jogadores negros, incluindo nove contra Vinícius, que não foram a julgamento por falta de provas e pediu que a lei fosse modificada.

Vinícius tem demonstrado frustração pela LaLiga não ter exercido pressão sobre a federação espanhola, que tem o poder de impor fechamentos e proibições de estádios, segundo fontes próximas ao jogador.