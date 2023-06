Lula sobe tom contra juros e pede ação do Senado: ‘As pessoas vão quebrar’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a taxa de juros, nesta quinta-feira, 29, e endureceu o discurso ao sugerir que o Senado tome medidas quanto à responsabilização do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na redução da Selic. Na última quarta,-feira, 28, a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) defendeu que, caso a taxa não seja reduzida na próxima reunião do Copom (Conselho de Política Monetária), que Campos Neto seja convocado a prestar esclarecimentos no Congresso.

“O Senado, quando aprovou a autonomia do Banco Central, estabeleceu critérios para seja autônomo. Um deles é cuidar da inflação. Outro é cuidar do crescimento e do emprego. E ele [Campos Neto], até agora, tem cuidado pouco, porque estabeleceu uma meta que, pelo fato dele não atingir, ele aumentou o juros de forma exagerada (..). Então eu tenho dito que o Senado tem responsabilidade, porque foi o Senado que aceitou a indicação do presidente do Banco Central”, disse Lula em entrevista à Rádio Gaúcha.

O presidente afirmou que não existe “explicação” para o atual patamar de 13,75%, uma vez que não há a chamada inflação de demanda. “A inflação em doze meses está em menos que 5%. Por que a taxa de juros tem que estar nesse nível? (…) Não tem um setor da economia, desde o pequeno ao grande empresário (…), está todo mundo contra esse absurdo dessa taxa de juros. Ninguém pode captar dinheiro pra investir a 14%, 15%, 16%. As pessoas vão quebrar”, afirmou.

Meta de inflação

A possível redução dos juros pelo Banco Central, mencionada na ata do Copom, está dissipando no mercado a possibilidade de alteração na meta de inflação, estabelecida em 3% para 2024 e 2025. Nesta quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne para discutir a meta de 2026 e uma possível revisão nas que já estão estabelecidas. O colegiado é formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Neto.

