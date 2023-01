Justiça aceita nova denúncia contra ex-sargento da FAB preso com cocaína

O juiz federal Frederico Magno de Melo Veras, da Justiça Militar da União, aceitou nova denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o ex-sargento Manoel Silva Rodrigues, preso em junho 2019, na Espanha, com 37 quilos de cocaína dentro de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que servia de apoio à aeronave presidencial. Condenado no Brasil (14 anos de cadeia) e no país europeu (outros seis anos) pelo ocorrido há quase quatro anos, o ex-militar foi denunciado por tráfico internacional de drogas (as investigações descobriram outra viagem de Manoel) e lavagem de dinheiro.

O magistrado, que não aceitou a tese do MP sobre a questão financeira, sob a alegação de que já há um terceiro processo em curso sobre esse possível crime, acatou a tese do tráfico e tornou réu não apenas Manoel como outras seis pessoas. Uma delas é Wilkelane Nonato Rodrigues, esposa do ex-sargento. Ela chegou a ser presa preventivamente, mas ganhou o direito de responder em liberdade e atualmente vive em um edifício residencial em Brasília.

Na denúncia, os promotores apresentaram conversas de aparelhos celulares apreendidos, entre outras provas obtidas ao longo da investigação. Em uma das mensagens, no dia da prisão de Manoel, sua esposa falou via WhatsApp que havia sonhado com a prisão dele.

A data da primeira audiência de instrução do processo ocorrerá em 18 de abril, às 8h.