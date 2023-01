Amazon faz rodada de demissões e cortará 18 mil empregos no total

Em novembro, foram anunciados cortes na empresa, com cerca de 10.000 desligamentos, afetando áreas como o setor de livros e de dispositivos, como o Echo. Segundo a Amazon, os 18.000 empregos não se tratam de uma nova rodada de demissões, ao contrário do informado por VEJA anteriormente, e sim da totalização do processo de redução de postos iniciados em novembro.

No ano passado, a Amazon indicou desaceleração no crescimento no fim de ano, tradicionalmente o melhor momento para o varejo em número de vendas. A empresa disse, na ocasião, que consumidores e empresas tinham menos dinheiro para gastar devido à inflação. A inflação alta, os juros pressionados e a queda da demanda do comércio online após a fase mais crítica da pandemia de Covid-19 impactaram o negócio. Em 2022, a Amazon sofreu queda de 40% em valor de mercado.