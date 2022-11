Justiça aceita denúncia contra motorista que atropelou bolsonaristas em SP

A Justiça de Mirassol, no interior de São Paulo, aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o motorista Israel Lisboa Junior, que atropelou quatorze pessoas (incluindo duas crianças) que fechavam a rodovia Washington Luís, no último dia 2 de novembro, além de dois policiais militares que atuavam na contenção do ato. A manifestação era contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva.

No despacho, o juiz Marcos Takaoka determinou que Lisboa Junior responda por tentativa de homicídio de cada uma das vítimas. Ou seja, se condenado, ele poderá pegar até vinte anos de prisão para cada uma das dezesseis pessoas atingidas.

Após a batida, o carro de Junior foi depredado e ele foi preso em flagrante. Agora sua defesa terá dez dias para apresentar respostas à acusação. Na última semana, seus advogados tentaram o relaxamento da prisão, mas o pedido foi negado no Tribunal de Justiça.

Além da denúncia do réu, o magistrado determinou que a Polícia Civil da cidade apure o possível crime de atentado contra a segurança de transporte, praticado em tese pelos manifestantes. Não há prazo para a conclusão do inquérito.

Veja abaixo algumas imagens feitas depois do atropelamento.

Continua após a publicidade