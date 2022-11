Salem Al-Dawsari: quem é a surpresa saudita que ofuscou Messi

Salem Al-Dawsari deixou a impressão de ter feito o tempo parar quando dominou a bola no canto esquerdo da entrada da área, driblou Rodrigo De Paul e acertou uma finalização perfeita no canto esquerdo do goleiro Emiliano Martínez. Foram só quatro segundos do domínio até a explosão da bola no fundo das redes, mas um feito para a história das Copas do Mundo. O camisa 10 da Arábia Saudita, nome já viral nas redes sociais como um desconhecido novo herói desta terça-feira, 22, na vitória por 2 a 1 do país diante da Argentina, curiosamente, não é tão estranho assim para os brasileiros.

O GOLAÇO que deu a virada para a #KSA! QUE MOMENTO! 😍 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 22, 2022

Aos 31 anos, o jogador do Al Hilal disputa o seu segundo Mundial da carreira. Ele já havia marcado um gol no torneio em 2018, na vitória por 2 a 1 diante do Egito, na despedida ainda na fase de grupos da competição. Depois disso, cruzou o caminho do Flamengo.

Foi em 2019, na semifinal do Mundial de Clubes disputado também no Catar. Aos 17 minutos, após rápida e envolvente troca de passes, recebeu a bola próximo a marca do pênalti e não perdoou. A bola ainda desviou no zagueiro espanhol Pablo Marí antes de vencer Diego Alves. O rubro-negro carioca acabou virando para 3 a 1, mas perderia a decisão para o Liverpool dias depois.

Salem também cruzou o caminho dos brasileiros na derrota por 2 a 0 para a seleção brasileira, em 12 de outubro de 2018, em Riade. Na ocasião, Neymar e o técnico Tite fizeram elogios públicos ao camisa 10. No último ano, o encontro foi pelos Jogos de Tóquio.

“É um jogador especial e tem grande confiança em suas habilidades e aptidões. Chamou minha atenção no jogo”, explicou o treinador na ocasião.

Com 72 jogos e 18 gols marcados pela seleção, o jogador tem quase toda a carreira construída dentro do próprio país. Pelo Hilal, segundo registros do site Ogol, marcou 68 gols em 305 partidas. Ainda distribuiu 29 assistências.

O jogador tem nos registros um empréstimo ao Villarreal na temporada 2017/18. Só conseguiu fazer duas partidas pelo clube espanhol: uma pela equipe sub-23, considerado o time B, e outra pelo principal no empate por 2 a 2 diante do Real Madrid, na última rodada de La Liga. Ele entrou aos 12 minutos do segundo tempo, depois retornou ao clube saudita.

Agora, quem diria, virou o camisa 10 que também ousou ofuscar a estreia de Lionel Messi.