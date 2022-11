Motorista avança em protesto e atropela grupo de bolsonaristas

Um carro furou um bloqueio e atingiu um grupo de manifestantes que protestava contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, na Rodovia Washington Luiz, em Mirassol, no interior de São Paulo. O atropelamento, ocorrido na tarde desta quarta-feira, 2, deixou pelo menos sete feridos, incluindo uma criança.

Após a batida, as pessoas que estavam no protesto partiram para cima do veículo, que ficou amassado. O condutor do carro foi preso.

Veja abaixo algumas imagens feitas depois do atropelamento.