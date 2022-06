João Doria prevê qual resultado pode selar para sempre o futuro do PSDB

O ex-governador paulista João Doria prevê tempos difíceis para a manutenção da relevância política (que já foi muito maior) do PSDB. “O futuro do partido depende de São Paulo e da vitória do Rodrigo Garcia ao governo”, afirmou a VEJA. “Aliás, o governador terá o meu voto. Tenho a consciência que ele reúne grandes qualidades para fazer um bom governo, sucedendo ao governo que realizamos aqui. Mas tenho que reconhecer que a vitória dele significa a continuidade, ou melhor, a existência do PSDB. A hipótese da derrota do Rodrigo aqui pode abalar profundamente o futuro do PSDB.”

Questionado durante entrevista em sua casa, em São Paulo, se vai subir nos palanques de Garcia estado afora, João Doria também deixou o seu recado. “O importante não é aparecer no palanque. Não defendo a política do apadrinhamento. Apadrinhamento na política é a velha política. Exatamente o que eu não defendo. O importante é que ele se reeleja. Eu não preciso estar no palanque do Rodrigo. Ele sempre foi muito correto comigo”, disse.