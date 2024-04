Governo Lula antecipa reunião em meio a pressão e greves de servidores

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos marcou uma reunião com entidades sindicais na próxima quarta-feira, 10, para discutir reajuste salarial e reestruturação de carreiras de servidores públicos federais. O encontro estava previsto para maio, mas foi antecipado após pedidos dos sindicatos.

A reunião ocorre em meio ao aumento da mobilização de diversas categorias. Na última quarta-feira, 3, funcionários dos institutos federais de ensino anunciaram greve. Os professores do ensino superior aprovaram indicativo de paralisação a partir de 15 de abril. Técnicos das universidades federais também estão parados desde 11 de março. As aulas foram suspensas em pelo menos 300 campi.

Há paralisação em outras áreas. Servidores do Ibama e ICMBio suspenderam a maioria das ações de fiscalização há mais de três meses e mantêm apenas as atividades burocráticas e administrativas. Funcionários do Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), auditores agropecuários e analistas de comércio exterior também organizam ações de mobilização e paralisações pontuais.

O Ministério da Gestão apresentou proposta de aumento do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche em 2024. O reajuste salarial de 9%, porém, está previsto apenas para 2025 e 2026, o que desagradou os servidores. O debate é feito por meio da Mesa de Negociação Permanente, reaberta pela pasta no ano passado, com a participação de vinte representantes de entidades sindicais.

Marcha nacional

O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) convocou uma marcha nacional em Brasília para o dia 17 de abril. Um dia antes, as reivindicações dos servidores também serão debatidas na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados.

Reuniões

Em meio à pressão, a ministra da Gestão, Esther Dweck, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última quinta-feira, 4, para tratar da arrecadação. Ela também se encontrou com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, para falar sobre a reestruturação das carreiras ambientais.