Enem: governo diz que locais de prova terão geradores elétricos

Diante dos estragos causados pelas chuvas na última semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que todos os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão energia elétrica normalmente. Segundo a nota publicada pelo ministério neste sábado, 4, as concessionárias deverão disponibilizar geradores para garantir o fornecimento de luz durante a aplicação do exame, que começa no domingo, 5, em todo o país.

Na última sexta-feira, 3, os fortes temporais que atingiram São Paulo causaram alagamentos, desabamentos e falta de energia em diversas regiões do estado. A pasta comandada por Silveira disse que cerca de 90% do fornecimento de luz já foi restaurado – ainda assim, de acordo com a concessionária Enel, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas estão sem energia há mais de 24 horas.

Os candidatos que forem impossibilitados de participar do Enem por conta das chuvas poderão realizar a prova nos dias 12 e 13 de dezembro, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela organização do exame. “A metodologia utilizada no exame permite a comparabilidade das provas e a igualdade de condições entre os participantes”, afirmou o Inep em nota.

Seis pessoas morreram na sexta-feira em São Paulo, quatro atingidas por árvores e duas pelo desabamento de muros, em razão das tempestades – na capital paulista, os ventos atingiram 103,7 quilômetros por hora e chegaram a 151 quilômetros por hora em Santos, segundo a Defesa Civil. A Enel estima que o fornecimento de energia será normalizado em todo o estado até a próxima terça-feira, 7.