Em meio a ‘fogo amigo’, advogados assinam carta em solidariedade a Zanin

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio ao tiroteio nos bastidores da sucessão do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF), um grupo de advogados assinou na noite desta terça-feira, 21, uma carta em solidariedade a Cristiano Zanin Martins, um dos mais cotados para assumir a cadeira do ministro, que se aposentará até o dia 11 de maio. Reportagem de VEJA desta semana mostra como Zanin entrou na mira depois de assumir posição privilegiada na escolha pela vaga.

Advogado responsável pelas teses jurídicas que levaram à anulação dos processos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato, Zanin tem sido alvo de “fogo amigo” nos bastidores, em movimentos que chegam a enveredar por questões familiares, sobretudo o rompimento de Zanin e sua mulher, a advogada Valeska Teixeira Martins, com Roberto Teixeira, pai dela. Teixeira, compadre de Lula e advogado do petista por décadas, Zanin e Valeska deixaram de ser sócios no ano passado, quando o casal abriu um novo escritório em São Paulo.

Organizada pelo advogado Marcelo Knoepfelmacher, a carta reuniu mais de 200 assinaturas em poucas horas e presta solidariedade a Cristiano Zanin “em razão dos ataques que referido profissional vem sofrendo e que se valem de questões familiares para tentar macular a sua imagem”. “Invocar questões familiares para destruir reputações é tática que coloca em segundo plano os requisitos que a Constituição exige para a escolha de um Ministro do STF: notável saber jurídico e reputação ilibada”, diz o texto.

Entre os signatários da missiva estão mais de cem integrantes do Prerrogativas, grupo de juristas alinhados ao PT e a Lula que tem entre parte de seus membros uma preferência pela indicação do advogado Manoel Carlos de Almeida, ex-assessor de Lewandowski, à vaga do ministro na Corte.

Além do próprio Manoel Carlos, assinam a carta o coordenador-geral e o coordenador-adjunto do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho e Fabiano Silva dos Santos, e outros integrantes juristas ligados ao grupo, como os advogados Pedro Serrano, também cotado ao STF, Antônio Carlos de Almeida Castro ( Kakay), Pierpaolo Cruz Bottini, Carol Proner, Alberto Zacharias Toron e Fabio Tofic Simantob.