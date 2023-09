Denúncias, invasões e ameaça de morte na briga pelo espólio de João Lyra

Principal propriedade da Laginha Agroindustrial S/A, conglomerado falido do ex-senador João Lyra, falecido em 2021, aos 90 anos, a Usina Guaxuma, em Coruripe (AL), vive novos capítulos de polêmicas judiciais. Composto por fazendas e parque industrial para a moagem e processamento de 1,8 milhão de toneladas de cana-de-açúcar por safra, o local é marcado por desavenças sem fim.

Entre os herdeiros estão Thereza Collor e seus irmãos, que também disputam entre si o que sobrou das empresas do pai. Parte dos descendentes de Lyra insiste em manter a terra da Guaxuma, enquanto a outra ala pleiteia a venda total do patrimônio, com o consequente pagamento dos credores e a liquidação da ação de falência. Em tese, é possível quitar as dívidas e ainda preservar uma parte considerável de uma fortuna avaliada em 4 bilhões de reais. A história recente da Laginha foi contada por VEJA em julho passado. Leia a reportagem aqui.

Além das disputas familiares, a Usina Guaxuma também possui outras desavenças, sobretudo por causa dos mais de cem invasores de terra. Enquanto o destino da gleba não é definido, os invasores firmaram uma parceria agrícola para plantar nas áreas ocupadas e repassar parte dos lucros à massa falida, por meio de uma empresa terceirizada.

Entre outubro de 2022 e junho de 2023, por exemplo, foram repassados cerca de 6,1 milhões de reais, de um total de 12,4 milhões de reais. A diferença foi retida pelos agricultores, em um acordo pelo chamado trato cultural, que é o processo de cultivo das plantas.

O negócio provocou protestos de três pequenos empresários, que não se consideram invasores e disputam a posse da terra na Justiça. Eles entraram com uma ação no TJ de Alagoas para denunciar um esquema que teria desviado mais de 8,4 milhões de reais do acordo pelo plantio da cana. Um deles se chama Genivaldo Feitosa e viu seu filho ser alvo de uma grave intimidação feita por telefone, interpretada como ameaça de morte (na ligação, o interlocutor o alerta para “abrir o olho”). O caso foi registrado em um boletim de ocorrência no mês passado.

Segundo o processo de Feitosa, os invasores alegam que a operação considerada ilegal por ele foi combinada com a “gangue de ladrões”, que domina a falência, para extrair dinheiro da venda da cana. Ainda de acordo com Feitosa, o negócio não é rentável devido à grande quantidade de “atravessadores”. “Os caras querem muito (…) É promotor, é administrador, é o povo de São Paulo, é desembargador, é filho de desembargador. Quando soma é um valor da porra. Por isso que fica caro”, diz um dos interlocutores, em áudio e transcrição anexados aos processos.

Ouça abaixo um trecho em que alguns participantes reclamam do contrato agrícola.

Continua após a publicidade

Em outros áudios transcritos, obtidos por Genival Feitosa durante uma reunião em 21 de outubro do ano passado, foram discutidos diversos temas de interesse dos invasores. Há trechos em que os participantes admitem a ocupação ilegal das terras: “Estamos com consciência que tem que ter na frente um contrato de arrendamento, que tudo, que a terra não é nossa”. Ouça abaixo.

Na reunião, os participantes citaram riscos de ocorrer incêndios propositais, caso uma ação de reintegração de posse da terra seja determinada pela Justiça. “E muita gente querendo, é, moer. E pense no aperreio que vai ser. Minha preocupação ali é com os incêndios. Se houver incêndio, o cara vai se lascar”.

O conjunto de áudios pode incendiar de vez a polêmica que cerca a Guaxuma. Em junho, a gestão responsável pela massa falida do Grupo Laginha lançou um edital para arrendar as terras atualmente invadidas. Ao final, apenas um grupo se mostrou interessado pelo negócio. Alguns dos agricultores que pertencem ao consórcio vencedor teriam se beneficiado do montante pago a menor por eles aos administradores do grupo falido.

Continua após a publicidade

Na ocasião, os administradores judiciais afirmaram que o edital foi publicado dentro de um prazo razoável, confirmam que houve apenas uma única proposta, mas ressaltam que não houve pedido de impugnação e não há o que se falar em favorecimento.

Diante das novas denúncias, parte dos herdeiros deverá ingressar com novas ações para inviabilizar os acordos temporários e encaminhar a venda dos ativos que sobraram.