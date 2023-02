Datena e Eduardo são nomes mais competitivos à direita em SP, diz pesquisa

Nomes ainda fora do radar da disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o apresentador José Luiz Datena (PSC) são os mais competitivos no campo conservador ante o bom desempenho do deputado Guilherme Boulos (PSOL) na pesquisa do instituto Paraná.

No cenário em que teve o nome testado como candidato, Datena marcou 24,3% da preferência e ficou em segundo, atrás apenas de Boulos, com 26,3%. O apresentador já ensaiou candidaturas a prefeito, senador e presidente nas eleições de 2016, 2018, 2020 e 2022, mas desistiu de concorrer por MDB, DEM, União Brasil e PSC. Datena ainda não fez movimentos públicos em relação à eleição de 2024. Já Eduardo Bolsonaro marcou 19,1%, ficando atrás somente de Guilherme Boulos, com 32%.

Outros nomes do campo conservador e de centro-direita tiveram resultados mais modestos. O deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL) teve 4,8%, 7,5% e 10,1% da preferência nos três cenários em que aparece. O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), marcou 7,9%, 8,6%, 11,1% e 15%; o ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB) teve 8,5%, 8,9% e 10,3%; e o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) ficou com 3,3%, 3,5%, 4,5% e 5,3%.

A pesquisa do instituto Paraná fez 1.012 entrevistas presenciais entre os dias 23 e 26 de fevereiro. A margem de erro do levantamento é de 3,1 pontos percentuais.