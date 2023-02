Boulos pinta como ‘favorito’ à prefeitura de SP em 2024, diz pesquisa

Derrotado na eleição municipal de São Paulo em 2020, quando perdeu o segundo turno para Bruno Covas (PSDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) aparece bem colocado para a disputa do Executivo paulistano em 2024, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas.

Nos quatro cenários de pesquisa estimulada, isto é, quando os candidatos são apresentados aos entrevistados, o psolista lidera. Boulos fez um acordo com o PT por apoio a ele no próximo ano, em troca da retirada de sua candidatura ao governo paulista em 2022, em favor do hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

No primeiro cenário, Boulos aparece com 26,3% da preferência, à frente do apresentador José Luiz Datena (PSC, 24,3%), o ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB, 8,5%), o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB, 7,9%), os deputados federais Ricardo Salles (PL, 4,8%), Tabata Amaral (PSB, 3,9%) e Kim Kataguiri (União Brasil, 3,3%) e o ex-deputado Vinicius Poit (Novo, 1,6%). Não souberam responder ou não responderam 4,8% dos entrevistados e 14,6% responderam que votariam em nenhum, branco ou nulo. A margem de erro do levantamento é de 3,1 pontos percentuais.

Em um segundo cenário, Guilherme Boulos tem 32% e supera o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL, 19,1%), Garcia (8,9%), Nunes (8,6%), Tabata (5,1%), Kataguiri (3,5%) e Poit (2,1%). Neste caso, 5,7% não souberam responder e 15% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes colocados.

No quadro seguinte, Boulos aparece com 32,9% da preferência, contra 11,1% de Ricardo Nunes, 10,3% de Rodrigo Garcia, 7,5% de Ricardo Salles, 5,2% de Tabata Amaral, 4,5% de Kim Kataguiri e 2,6% de Vinicius Poit. Os que não souberam responder são 6,1% e os que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somam 19,8%.

No quarto e último cenário pesquisado, o deputado do PSOL tem seu melhor desempenho, com 36,7%, superando Nunes (15%), Salles (10,1%), Kataguiri (5,3%) e Poit (3,1%). Eleitores que não souberam ou não responderam são 6,7% e os que não votariam em nenhum, branco ou nulo somam 23,1%.

A pesquisa do instituto Paraná fez 1.012 entrevistas presenciais entre os dias 23 e 26 de fevereiro.