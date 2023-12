Curitiba: eleitor aprova prefeito e governador com folga, mas reprova Lula

O eleitor da cidade de Curitiba aprova com ampla maioria as gestões do prefeito Rafael Greca e do governador Ratinho Júnior, ambos do PSD, mas não tem a mesma boa vontade com o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo levantamento feito entre os dias 10 e 12 de dezembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 14.

De acordo com a sondagem, o terceiro mandato do petista é aprovado por 42,0% dos eleitores da capital do Paraná e reprovado pela maioria: 54,9% — outros 3,1% não souberam ou não quiseram responder.

Quando questionados sobre como avaliam o trabalho do presidente, 30,3% o classificaram como ótimo ou bom, enquanto 43,6% o avaliaram como ruim ou péssimo e 24,7% disseram que ele é regular — outros 1,3% não souberam ou não quiseram responder.

Já o prefeito Rafael Greca (PSD), que está no seu segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição, tem a sua gestão aprovada por 73,1% dos eleitores de Curitiba e desaprovada por 24,4% — outros 2,5% não souberam ou não responderam.

O governador Ratinho Júnior (PSD), por sua vez, tem a aprovação de sua administração por 74,7% dos eleitores da capital. Outros 21,9% dos moradores da cidade desaprovam o seu governo, enquanto 3,4% não souberam ou não quiseram responder.

Continua após a publicidade

Histórico de oposição

A cidade de Curitiba e o Paraná não têm sido recentemente um reduto fácil para Lula. No segundo turno da eleição presidencial de 2022, ele foi derrotado por Jair Bolsonaro tanto na capital (35% a 65%) quando no estado (38% a 62%).

Disputa acirrada pela prefeitura

O mesmo levantamento do instituto Paraná Pesquisas mostra que a corrida pela prefeitura de Curitiba será acirrada. Nada menos que quatro candidatos estão empatados dentro da margem de erro: o ex-prefeito Luciano Ducci (PSB), o deputado estadual Ney Leprevost (União), o deputado federal Beto Richa (PSDB) e o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) — leia a matéria completa aqui.

A margem de erro da pesquisa é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento ouviu 745 eleitores na cidade de Curitiba.