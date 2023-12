Pesquisa: Curitiba tem empate quádruplo na disputa pela prefeitura

A corrida pela prefeitura de Curitiba tem quatro candidatos empatados tecnicamente, segundo levantamento feito entre os dias 10 e 12 de dezembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 14.

Segundo a sondagem, o ex-prefeito Luciano Ducci (PSB) aparece numericamente à frente com 16,2% das intenções, seguido pelo deputado estadual Ney Leprevost (União), que tem 16,0%; pelo deputado federal Beto Richa (PSDB), que tem 13,5%, e pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), que tem 12,5% — eles estão todos empatados dentro da margem de erro de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência aparecem o deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL), com 8,4%; a deputada estadual Maria Victoria (PP), com 5,6%; o deputado estadual Goura Nataraj (PDT), com 5,1%; a advogada Fernanda Dallagnol (Novo), com 4,7%; a deputada federal Carol Dartora (PT), com 2,8%; e o ex-deputado federal Luizão Goulart (Solidariedade), com 2,7%.

Entre os entrevistados, 7,9% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 4,5% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 745 eleitores na cidade de Curitiba.

Avaliações

O prefeito Rafael Greca (PSD), que está no seu segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição, tem a sua gestão aprovada por 73,1% dos eleitores de Curitiba e desaprovada por 24,4% — outros 2,5% não souberam ou não responderam.

Já o governador Ratinho Júnior (PSD) tem a aprovação de sua administração por 74,7% dos eleitores da capital. Outros 21,9% dos moradores da cidade desaprovam o seu governo, enquanto 3,4% não souberam ou não quiseram responder.