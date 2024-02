Como a população de Portugal avalia a economia brasileira e o governo Lula

Devido aos laços históricos entre Brasil e Portugal, há sempre a impressão de que do outro lado do Atlântico os europeus sempre com simpatia a ex-colônia. Um levantamento recente do Instituto Paraná Pesquisas mostra que isso não é bem verdade.

De acordo com a pesquisa, 64,6% dos portugueses avaliam que a economia brasileira está em situação “pior” que a do seu país. Apenas 7,3% dos entrevistados responderam “melhor” a esse questionamento. Enquanto isso, 9,9% entendem que as economias encontram-se no mesmo patamar. Ao todo, 4840 pessoas foram ouvidas pelo Instituto.

A percepção sobre a imagem de Lula também não é boa. De acordo com o resultado do levantamento, 51% dos portugueses têm uma imagem negativa do presidente brasileiro. Pouco mais de um quarto dos entrevistados (27%) disseram ter uma imagem positiva, enquanto 22% não souberam responder.

ELEIÇÕES LEGISLATIVAS

O Paraná Pesquisas também sondou os humores dos portugueses com a eleição parlamentar do país europeu, que ocorrerão no dia 10 de março. Na esteira das investigações por corrupção que levaram à renúncia do governo de Portugal, a oposição de direita ganha força e aparece como favorita nas eleições, ainda que por uma pequena vantagem. A Aliança Democrática (AD) lidera a corrida com 21,4% das intenções de voto, contra 21,1% do Partido Socialista (PS), que hoje governa o país europeu.