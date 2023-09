Brasil assume no domingo presidência rotativa do Conselho de Segurança

O Brasil assume no domingo 1º a presidência rotativa do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), cujo mandato durará um mês. Esta será a décima segunda passagem do país pelo comando do órgão, criado após a II Guerra Mundial.

Atualmente, o conselho é composto por cinco países com cadeiras permanentes e poder de veto. São eles: China, França, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido. Outras dez nações integram o conselho por um mandato de dois anos depois de uma eleição. Países como Brasil Alemanha, Japão e Índia reivindicam há anos suas entradas no grupo permanente. A presidência do órgão é revezada entre os membros.

Em discurso há duas semanas na abertura da Assembleia-Geral da ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Conselho de Segurança vem perdendo progressivamente sua credibilidade, justamente devido à falta de reformas em seu formato.

O órgão também vem sendo alvo de sucessivas críticas da comunidade internacional pela sua inoperância na tentativa de resolver a guerra na Ucrânia.