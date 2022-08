Bolsonaro estreia campanha em SP com motociata na ‘casa’ de Tarcísio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) estreou sua campanha em São Paulo ao lado do candidato ao governo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do candidato ao Senado, Marcos Pontes (PL), com uma motociata realizada nesta quinta-feira, 18, em São José dos Campos, cidade a cerca de 100 quilômetros da capital do estado.

A cidade foi escolhida a dedo como palco do primeiro ato paulista de Bolsonaro por ser o domicílio eleitoral do ex-ministro da Infraestrutura. Tarcísio, que nasceu no Rio de Janeiro e morava em Brasília, utilizou um imóvel alugado da família da sua esposa, em São José dos Campos, para se tornar apto a concorrer nas eleições do estado para a Justiça Eleitoral.

– Visita ao Parque Tecnológico de São José dos Campos/SP e cidade. (18/08/2022) pic.twitter.com/cMPQPgQr8X — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 18, 2022

Continua após a publicidade

A transferência do imóvel foi oficializada em janeiro, dentro do prazo que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) dá para aprovar a candidatura. No entanto, a ligação de Tarcísio com o estado ainda gera questionamentos dos rivais. O assunto ganhou novos ares após o TRE indeferir o registro do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro (União Brasil), por considerar irregular a transferência do título de eleitor do Paraná para o estado de São Paulo.

Em seu primeiro ato, Bolsonaro e Tarcísio participaram de uma palestra no Parque Tecnológico da cidade por volta das 10h. Pouco mais de uma hora depois, o presidente saiu em uma motociata de 20 quilômetros rumo a Farma Conde Arena, outro espaço de eventos do município. O passeio, via Rodovia Presidente Dutra, causou congestionamento no trajeto que liga São Paulo a Rio de Janeiro e atravessa São José dos Campos.

Motociata sao jose sp hehehe bora !! pic.twitter.com/IpqA6pjthv — albinati_hermann (@AlbinatiH) August 18, 2022

Continua após a publicidade

Embolado com o governador Rodrigo Garcia (PSDB) na disputa pelo segundo lugar em São Paulo, Tarcísio aposta em colar sua imagem em Bolsonaro para alavancar sua candidatura e enfrentar Fernando Haddad (PT) no segundo turno. Segundo a pesquisa Ipec de 16 de agosto, Haddad lidera com 29% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro tem 12% e Garcia tem 19% — um empate na margem de erro de três pontos para mais ou para menos.