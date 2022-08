Ipec em SP: Haddad lidera, Tarcísio e Garcia empatam em segundo

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ipec, instituto de pesquisas criado por ex-executivos do Ibope, divulgou nesta segunda-feira, 15, sua primeira pesquisa eleitoral com números da disputa pelo governo de São Paulo. A campanha começará formalmente nesta terça-feira, 16, quando os candidatos poderão começar a pedir votos.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) aparece na liderança do levantamento, com 29% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), com 12%, e o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que marca 9%. Como a margem de erro da pesquisa Ipec é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, Tarcísio e Garcia estão tecnicamente empatados em segundo lugar.

Em seguida, com 2% cada, vêm Altino Júnior (PSTU), Carol Vigliar (Unidade Popular), Elvis Cezar (PDT), Gabriel Colombo (PCB) e Vinicius Poit (Novo). Edson Dorta marcou 1%, enquanto eleitores que responderam votar em branco ou nulos são 23% e 16% não souberam responder.

Encomendada pela TV Globo, a pesquisa foi feita por meio de entrevistas presenciais com 1.200 entrevistados entre os dias 12 e 14 de agosto em 59 municípios paulistas e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-04035/2022.

Rejeição

Líder da pesquisa Ipec, Fernando Haddad é também o candidato mais rejeitado pelos eleitor paulista: 32% responderam não votar no petista de jeito nenhum. Tarcísio de Freitas é o segundo neste quesito, com 12%, seguido por Rodrigo Garcia (11%), Altino Júnior (9%), Vinicius Poit (8%), Edson Dorta (7%), Gabriel Colombo (7%), Carol Vigliar (6%) e Elvis Cezar (6%).

O levantamento mostra que 6% responderam que poderiam votar em todos e 30% não souberam responder.

Avaliação do governo Garcia

O instituto de pesquisas também mediu a avaliação da gestão de Rodrigo Garcia no governo de São Paulo, que ele assumiu em abril, depois de o ex-governador João Doria (PSDB) renunciar para tentar uma candidatura à Presidência — e logo fracassar, retirando-se da vida pública e voltando à iniciativa privada.

A pesquisa mostra que 17% dos paulistas consideram o governo ótimo ou bom, 47% o avaliam como regular e 23% como ruim ou péssimo. Os que não souberam responder somam 13%.

