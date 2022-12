Autoridades brasileiras parabenizam Argentina por título da Copa do Mundo

Em que pese a rivalidade esportiva entre os países, algumas das principais autoridades políticas do Brasil foram às redes sociais para parabenizar a Argentina após a conquista do tricampeonato da Copa do Mundo, na tarde deste domingo, 18, em vitória nos pênaltis sobre a França.

Um dos primeiros a falar foi o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva: “Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos. Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di Maria. Parabéns jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo Alberto Fernandez (presidente da Argentina)”.

Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos. Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di Maria. Parabéns jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo @alferdez 🇦🇷 — Lula (@LulaOficial) December 18, 2022

Ele foi seguido pela ex-presidente Dilma Rousseff, que elevou a decisão de hoje como “a melhor final de Copa do Mundo das últimas décadas” por conta da emoção da partida, que teve um empate em 2 a 2 no tempo normal, mais um gol para cada lado na prorrogação e a vitória argentina nos pênaltis, por 4 a 2. “No coração, na técnica e na raça. Grande Argentina! Grande Messi! Parabéns aos nossos hermanos sul-americanos!”, declarou Ciro Gomes, outro ex-presidenciável.

Continua após a publicidade

Nomes importantes no Congresso e no governo de transição de Lula, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede) também elogiaram o título da argentina e a genialidade de Lionel Messi, grande destaque da conquista. Boulos, inclusive, postou uma foto ao lado de Lula e de Diego Maradona, ídolo do futebol que morreu em 2020.

Grande jogo. Parabéns aos nossos vizinhos pela merecida vitória. Algumas conclusões:

1. Vencer depende também de ter muita VONTADE;

2. É preciso lutar sempre, cada segundo, como Argentina e França fizeram;

3. Mais uma vez está provado que bolsonarismo e exibicionismo trazem azar. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 18, 2022

O novo ministro da Justiça, Flavio Dino (PSB), foi o único que usou a conquista argentina para alfinetar o atual presidente, Jair Bolsonaro, e o craque brasileiro Neymar, um dos apoiadores mais célebres do governo derrotado nas eleições. “Mais uma vez está provado que bolsonarismo e exibicionismo trazem azar”, escreveu Dino.

Do lado do bolsonarismo, o senador Romário (PL-RJ) foi o mais famoso a congratular os hermanos. “O jogo foi uma grande homenagem ao futebol, ao esporte. Impossível não se emocionar com essa final (…) A Argentina foi melhor em campo e Messi recebeu hoje o título que lhe faltava, o de campeão do mundo por seu país”, publicou o ex-jogador que foi tetracampeão com o Brasil em 1994. Bolsonaro, até o momento, não se pronunciou.