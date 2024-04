A resposta da X no Brasil ao Supremo após Moraes incluir Musk em inquérito

O braço brasileiro do X (antigo Twitter) respondeu nesta terça-feira, 9, à decisão do ministro Alexandre de Moraes de incluir o CEO da companhia, Elon Musk, no inquérito das milícias digitais, do Supremo Tribunal Federal (STF). A empresa não é investigada no caso, mas a decisão do ministro a atinge, porque determina que o X continue cumprindo ordens judiciais da Corte sob pena de uma multa diária de 100 mil reais.

O argumento principal da companhia, de acordo com a manifestação apresentada nesta terça, é de que o X Brasil, braço responsável pelas operações no país, não tem poder decisório sobre a retirada de conteúdos e o cumprimento de decisões judiciais.

“Deve-se, no entanto, pontuar limites jurídicos, técnicos e físicos do X Brasil e, notadamente, de seu representante legal. Eles não detêm capacidade alguma para interferir na administração e operação da plataforma, tampouco autoridade para a tomada de decisões relativas ao cumprimento de ordens judiciais nesse sentido”, diz a companhia, que é representada pelo escritório Pinheiro Neto Advogados.

Segundo a manifestação, quem detém esse prerrogativa são as operadoras do X, grupo composto de duas empresas: X Corp. e Twitter International Company, que têm sede nos Estados Unidos e na Irlanda, respectivamente. A primeira (X Corp.) é a compradora oficial do Twitter.

“Em outras palavras, o poder decisório e a responsabilidade pelo cumprimento de ordens judiciais, quer preexistentes, quer futuras, recai exclusivamente sobre as operadoras do X, não englobando o X Brasil”, diz a manifestação. A plataforma pede ao ministro que quaisquer ordens que envolvam a investigação das milícias digitais sejam destinadas às sedes do X, que ficam no exterior.

Ataques de Musk

O final de semana foi marcado por uma série de ataques de Musk ao ministro Alexandre de Moraes. O multimilionário divulgou uma série de conteúdos no seu perfil pessoal falando de um suposto cenário de censura no Brasil, protagonizado pelas decisões do magistrado de banir conteúdos e contas da plataforma X. Ele prometeu abrir ao público as ordens judiciais que o STF enviou à companhia e mostrar que elas “violariam” a Constituição Federal.

Em resposta, o magistrado determinou a inclusão do empresário no inquérito das milícias digitais, que apura a existência de redes de desinformação e propagação de fake news. Musk será investigado pelos crimes de organização criminosa, incitação ao crime e obstrução da Justiça, mas uma eventual prisão em solo brasileiro é, na avaliação de especialistas, um horizonte distante.