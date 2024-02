A reação de Malafaia a possível investida da PF por ato com Bolsonaro

O pastor Silas Malafaia foi às redes para rebater a divulgação de que a Polícia Federal estaria avaliando incluí-lo na investigação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado por Jair Bolsonaro e aliados, em 2022.

A informação foi divulgada inicialmente nesta segunda-feira, 25, pela colunista Tainá Falcão, da CNN. Segundo relatado pela jornalista e por outros veículos de comunicação, Malafaia poderia entrar na mira dos investigadores por tentar atrapalhar o andamento do inquérito, instigando a população contra a força-tarefa durante o ato de Bolsonaro no último domingo, 25. Foi Malafaia quem financiou o evento na Avenida Paulista e também quem proferiu um dos discursos mais inflamados da ocasião, com disparos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e contra a Justiça Eleitoral.

“A NOVA E VERGONHOSA NARRATIVA DA IMPRENSA! Com exceções, é claro! Malafaia ataca o STF. Falar a verdade com fatos comprovados virou ataque. VERGONHA TOTAL DE UM JORNALISMO PARCIAL! Estão tontos com o evento e as verdades que falei que atingem eles também”, publicou o pastor no X (antigo Twitter).

“Isso só mostra como o Estado democrático de direito está em perigo no Brasil. Quando você é policiado nas suas falas, falas que não configuram crime algum, incitação nenhuma contra ninguém. O PT sempre esculhambou os ex-presidentes e não deu em nada”, diz Malafaia a VEJA.

Em fala que oscilou entre orações, gritos e o canto do Hino da Independência, o pastor questionou as punições impostas aos vândalos que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro do ano passado, criticou o STF e disse que Bolsonaro será “exaltado” se for preso. Questionado por VEJA ao fim do evento, o ex-presidente afirmou que Malafaia só disse “fatos”.

Segundo o pastor, que negou a intenção de atacar a Suprema Corte, há uma “engenharia do mal” para prender Bolsonaro e acabar com o Estado democrático de direito. Ele questionou “todo o poder” do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2022, chamou de “deboche” a multa aplicada ao PL, partido de Bolsonaro, ao questionar o resultado das eleições, e ressaltou que o “PSDB de Alexandre de Moraes” contestou o pleito de 2014.

“Alexandre de Moraes disse que a extrema direita tem de ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema direita nem a extrema esquerda. Ele é guardião da Constituição”, disse Malafaia. Na sequência, ele insuflou os manifestantes e disse que o supremo poder da nação é o povo.

O pastor também comentou sobre a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro, alvo do inquérito no STF por suposta tentativa de golpe de Estado.

“Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai ser para a tua destruição, mas para a destruição deles”, afirmou Malafaia.

“Me perguntaram: ‘Pastor, o senhor não tem medo de ser preso?’ Eu respondo: ‘Quem está do lado da verdade, da justiça, defendendo a maior perseguição política da história do país? Jair Messias Bolsonaro, o maior perseguido político da nossa história. Ter medo de ser preso por defender a sua liberdade e do povo brasileiro? É honra pra mim’. Não tenho medo de ser preso. Vergonha é se calar, vergonha é se esconder, vergonha é fugir”, afirmou.