Malafaia: Moraes tem ‘lado’ e Bolsonaro será exaltado se for preso

Contrariando a ordem de não atacar o Supremo Tribunal Federal, o pastor Silas Malafaia fez o mais duro pronunciamento deste domingo, 25, durante a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo.

Em fala que oscilou orações, gritos e o canto do Hino da Independência, o pastor questionou as punições impostas aos vândalos que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro do ano passado, criticou o Supremo Tribunal Federal e disse que o ex-presidente será “exaltado” se for preso. Malafaia é um dos principais organizadores e financiadores do evento deste domingo.

Questionado por VEJA ao fim do evento, Bolsonaro afirmou que Malafaia só disse “fatos”.

Segundo o pastor, que negou a intenção de atacar a Suprema Corte, há uma “engenharia do mal” para prender Bolsonaro e acabar com o Estado democrático de direito. Ele questionou “todo o poder” do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2022, chamou de “deboche” a multa aplicada ao PL, partido de Bolsonaro, ao questionar o resultado das eleições, e ressaltou que o “PSDB de Alexandre de Moraes” contestou o pleito de 2014.

“Alexandre de Moraes disse que a extrema direita tem de ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema direita nem a extrema esquerda. Ele é guardião da Constituição”, disse Malafaia. Na sequência, ele insuflou os manifestantes e disse que o supremo poder da nação é o povo.

Prisão de Bolsonaro

O pastor também comentou sobre uma eventual prisão de Jair Bolsonaro, alvo de inquérito no STF por uma suposta tentativa de golpe de Estado.

“Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai ser para a tua destruição, mas para a destruição deles”, afirmou Silas Malafaia.

“Me perguntaram: ‘Pastor, o senhor não tem medo de ser preso?’ Eu respondo: ‘Quem está do lado da verdade, da justiça, defendendo a maior perseguição política da história do país? Jair Messias Bolsonaro, o maior perseguido político da nossa história. Ter medo de ser preso por defender a sua liberdade e do povo brasileiro? É honra pra mim’. Não tenho medo de ser preso. Vergonha é se calar, vergonha é se esconder, vergonha é fugir”, afirmou.