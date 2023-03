A primeira promessa que Lula quer cumprir como meta de 100 dias de governo

Dando andamento à promessa de retomada de obras federais nos estados, o governo Luiz Inácio Lula da Silva concluiu na última terça-feira, 28, a bateria de reuniões com representantes dos governos para ouvir as demandas prioritárias de cada região.

O responsável pela força-tarefa — que será o pontapé inicial para o ‘Novo Pac’ (Programa de Aceleração do Crescimento) — foi o recém-empossado secretário de Assuntos Federativos da Secretaria das Relações Institucionais, André Ceciliano, ao lado do secretário-adjunto da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Roberto Garibe. Chefiada por Rui Costa, a pasta deverá agora fazer um “raio-x” nos pedidos recebidos, de forma a se desenhar o futuro plano de retomada de investimentos — a ideia é que a entrega seja feita antes da marca dos 100 primeiros dias de governo.

A rodada de reuniões tocada pelos secretários foi um desdobramento do encontro de Lula com governadores no final janeiro — ocasião na qual foi assinada a ‘Carta de Brasília’ –, em que o presidente comprometeu-se a dar prioridade ao crescimento econômico do país e a retomar obras paralisadas, com atenção especial ao Minha Casa Minha Vida. Segundo Ceciliano, as demandas que passarão pelo escrutínio do governo englobam, além da habitação, áreas de infraestrutura — rodovias, portos e aeroportos –, mobilidade urbana, saúde e educação.