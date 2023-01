Governadores assinam Carta de Brasília e Lula promete prioridade a obras

Em reunião realizada nesta sexta-feira, 27, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os 27 governadores dos estados e do Distrito Federal, o grupo reafirmou o compromisso com a democracia e a estabilidade institucional e social do país. Os representantes ratificaram o acordo ao assinar a ‘Carta de Brasília’, documento inédito que firmou ainda a preocupação comum com o crescimento econômico da União e das unidades da federação.

“A democracia é um valor inegociável. Somente por meio do diálogo que ela favorece poderemos priorizar um crescimento econômico com redução das nossas desigualdades e das mazelas sociais que hoje impõem sofrimento e desesperança para uma parcela significativa da população brasileira”, diz trecho do documento. (Leia a íntegra abaixo)

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, elogiou o que classificou de “intervenção cirúrgica” de Lula na segurança pública do Distrito Federal após os ataques de terrorismo e depredação de 8 de janeiro. O ministro afirmou, ainda, que o governo dará prioridade às entregas e retomadas de mais de 10.000 obras federais nos estados, uma das principais demandas dos chefes dos Executivos estaduais.

De acordo com Padilha, o plano de investimento nas obras terá um calendário inicial liderado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Entre 3 e 10 de fevereiro, governadores e consórcios poderão encaminhar os projetos prioritários de obras estruturantes. “A diretriz é retomar obras paralisadas, desde Minha Casa Minha Vida, educação, saúde e infraestrutura logística”, afirmou Padilha.

Ficou definido que o grupo criará, em conjunto, um Conselho da Federação — representado por integrantes da União, estados e municípios –, que terá como objetivo uma agenda permanente de diálogo, bem como a pactuação em torno de temas prioritários. Padilha também afirmou que o governo trabalhará para o fortalecimento dos Consórcios Públicos, de forma a “resgatar” as parcerias em políticas públicas deterioradas pelo governo Jair Bolsonaro.

Carta da Democracia

Em reunião realizada hoje, 27 de janeiro de 2023, entre os vinte e sete Governadores e Governadoras dos Estados e do Distrito Federal com o Presidente da República, reafirmamos nosso compromisso com o estado democrático de direito e com a estabilidade institucional e social do país.

A democracia é um valor inegociável. Somente por meio do diálogo que ela favorece poderemos priorizar um crescimento econômico com redução das

nossas desigualdades e das mazelas sociais que hoje impõem sofrimento e desesperança para uma parcela significativa da população brasileira.

O encontro de hoje ratificou o desejo de todos para que o pacto federativo funcione em um ambiente cooperativo e eficiente para superarmos os entraves

econômicos e para lidarmos com as grandes necessidades do povo brasileiro.

Por meio dos Consórcios Públicos, buscaremos resgatar as ferramentas de políticas públicas que facilitem uma gestão compartilhada dos recursos públicos entre a União, Estados e municípios, e que favoreçam o desenvolvimento regional. Juntos criaremos um Conselho da Federação. Nele terão assento representantes da União, dos Estados e dos municípios visando definir uma agenda permanente de diálogo e pactuação em torno de temas definidos como prioritários pelos entes federados.

Todos os nossos esforços serão orientados pela agenda do desenvolvimento para superarmos o desemprego, a inflação, a fome e a pobreza em uma agenda integrada e negociada permanentemente.

Brasília, 27 de janeiro de 2023.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Presidente da República

GLADSON CAMELI

Governador do Estado do Acre

PAULO DANTAS

Governador do Estado de Alagoas

CLÉCIO LUÍS

Governador do Estado do Amapá

WILSON LIMA

Governador do Estado do Amazonas

JERÔNIMO RODRIGUES

Governador do Estado da Bahia

ELMANO DE FREITAS

Governador do Estado do Ceará

CELINA LEÃO

Governadora em exercício do Distrito Federal

Continua após a publicidade

RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado do Espírito Santo

RONALDO CAIADO

Governador do Estado de Goiás

CARLOS BRANDÃO

Governador do Estado do Maranhão

MAURO MENDES

Governador do Estado do Mato Grosso

EDUARDO RIEDEL

Governador do Estado do Mato Grosso do Sul

ROMEU ZEMA

Governador do Estado de Minas Gerais

HELDER BARBALHO

Governador do Estado do Pará

JOÃO AZEVÊDO

Governador do Estado da Paraíba

RATINHO JUNIOR

Governador do Estado do Paraná

RAQUEL LYRA

Governadora do Estado de Pernambuco

RAFAEL FONTELES

Governador do Estado do Piauí

CLÁUDIO CASTRO

Governador do Estado do Rio de Janeiro

FÁTIMA BEZERRA

Governadora do Estado do Rio Grande do Norte

EDUARDO LEITE

Governador do Estado do Rio Grande do Sul

Cel. MARCOS ROCHA

Governador do Estado de Rondônia

ANTÔNIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima

JORGINHO MELLO

Governador do Estado de Santa Catarina

TARCÍSIO DE FREITAS

Governador do Estado de São Paulo

FÁBIO MITIDIERI

Governador do Estado de Sergipe

WANDERLEI BARBOSA

Governador do Estado de Tocantins