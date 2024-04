A Cultura ganha com a aprovação do Marco Legal dos Games

É com entusiasmo que observo os desdobramentos da aprovação do Marco Legal dos Games no Brasil. Esse projeto de lei representa um avanço significativo para a indústria de jogos eletrônicos e, consequentemente, para a cultura brasileira. Ao permitir que empresas captem recursos para o desenvolvimento de jogos por meio da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual, o PL abre portas para uma nova era de criatividade, inovação e crescimento econômico no país.

O potencial dos jogos eletrônicos como forma de expressão cultural e de entretenimento é inegável. A indústria de games é uma das mais dinâmicas e lucrativas do mundo, gerando US$ 148 bilhões em receita anualmente e atraindo 2,4 bilhões de jogadores no mundo inteiro. Entretanto, no Brasil, essa indústria ainda enfrenta desafios, incluindo a falta de financiamento adequado. O Marco Legal dos Games vem para mudar esse cenário.

Uma das principais vantagens do PL é a capacidade de alavancar o potencial criativo dos desenvolvedores brasileiros, principalmente dos independentes. Com acesso a recursos financeiros por meio das leis de incentivo, empresas de jogos poderão investir em projetos ambiciosos, contratar talentos locais e expandir operações. Isso não apenas estimulará o crescimento da indústria de jogos no Brasil, mas também promoverá a diversidade

cultural dentro do setor.

Além disso, a medida poderá ter impacto significativo no desenvolvimento econômico do país. Ao incentivar o crescimento da indústria de jogos eletrônicos, o governo está investindo em um setor com um enorme potencial de geração de empregos e de aumento da receita tributária. Estima-se que a indústria de jogos crie milhares de novos empregos qualificados no Brasil nos próximos anos, contribuindo para o fortalecimento da economia como um todo.

O PL ainda pode ajudar a posicionar o Brasil como um polo de excelência no desenvolvimento de jogos eletrônicos na América Latina e no mundo. Com o apoio do governo e o acesso a recursos financeiros, empresas nacionais terão a oportunidade de competir em pé de igualdade com os grandes players do mercado global. Isso elevará o perfil do país, tornando-o um centro de inovação e criatividade, além de favorecer parcerias internacionais no campo dos jogos eletrônicos.

Em suma, o Marco Legal dos Games representa um passo importante para o fortalecimento da indústria brasileira de jogos eletrônicos e para o enriquecimento da nossa cultura. Ao oferecer incentivos fiscais para o desenvolvimento de jogos, o governo está reconhecendo o valor artístico, cultural e econômico desse setor e investindo no potencial dos desenvolvedores nativos. Com isso, inicia-se uma nova fase na história dos jogos, repleto de oportunidades para todos os que fazem parte dessa comunidade criativa.

* Vanessa Pires é especialista em incentivo fiscal via fomento público e CEO da Brada, startup que conecta investidores e projetos de impacto positivo via leis de incentivo