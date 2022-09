7 de Setembro em SP terá manifesto com slogans da campanha bolsonarista

O ato que será realizado na Avenida Paulista neste feriado de 7 de Setembro deve contar com a leitura de uma espécie de manifesto que repete as ideias centrais das propagandas veiculadas pela campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). O movimento direitista Nas Ruas, que tradicionalmente participa das manifestações em apoio a Bolsonaro na Paulista, tem divulgado um vídeo com a leitura do texto “Apelo aos Patriotas”.

Tomé Abduch, líder do movimento, diz que o manifesto deve ser lido às 15h após a execução do Hino Nacional na Paulista. A manifestação terá um total de treze movimentos políticos autorizados a entrar com carros de som, todos apoiadores do presidente Bolsonaro de diversas tendências. Inicialmente havia 20 pedidos de grupos que queriam estacionar carros de som na avenida, mas o número foi reduzido após uma reunião com a Polícia Militar na última sexta-feira, 2.

O texto “Apelo aos Patriotas” é baseado em críticas e acusações à esquerda que tem sido repetidas desde o início do governo. “O Brasil não vai permitir que ladrões voltem à cena do crime” é a primeira frase.

O manifesto segue com referências a ministros do Supremo Tribunal Federal, ao sistema eleitoral, à pauta de costumes, a políticas de segurança pública e ao porte de armas e a casos de corrupção. “O Brasil não vai aceitar que a vontade de um juiz seja maior do que a lei”, diz um trecho. O apelo inclusive cita o versículo João 8:32 da Bíblia, que sempre é repetido por Bolsonaro: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos liertará”.

Sem nomear políticos ou partidos, o texto deixa claro que mira na esquerda com acusações que são usadas frequentemente por Bolsonaro e nos canais de seus apoiadores. “Nós sabemos quem é contra a legítima defesa, quem não respeita a propriedade privada e quem menospreza a nossa liberdade religiosa”, lê Abduch, em um vídeo em que chama manifestantes para o ato. “Nós sabemos quem quer controlar a mídia e as redes sociais, quem se alia a ditaduras e quem protege terroristas.”

Propaganda

As frases usadas no “Apelo aos Patriotas” têm o discurso em comum com uma propaganda lançada pelo PL, partido de Bolsonaro, no último domingo, 5. Em seu canal oficial no YouTube, o partido publicou um vídeo com o título “Nossa luta é contra o sistema”.

“O sistema é feito por políticos corruptos, espertalhões, ladrões, presidiários e assaltantes do dinheiro público”, diz o vídeo. Uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece quando a palavra “presidiários” é pronunciada. “O sistema tirou a segurança da sua casa e do seu comércio”, diz outro trecho.