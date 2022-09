Como será o giro de Bolsonaro pelo Rio no 7 de Setembro

Jair Bolsonaro desembarca no Rio de Janeiro para os atos do 7 de Setembro no início da tarde desta quarta-feira. Ele chegará na base área do aeroporto Santos Dumont por volta do meio dia e de lá segue direto para o Monumento aos Pracinhas, local a poucos metros do aeroporto, no Aterro do Flamengo, onde estarão concentrados os participantes da motociata que cruzará a orla da zona sul.

Lá ele fará uma saudação aos presentes. Segundo Waldir Ferraz, aliado de Bolsonaro que organiza as motociatas no Rio, são esperadas cerca de 25 mil motocicletas– uma estimativa otimista. Será, de acordo com ele, uma das maiores manifestações do tipo já feitas em apoio ao presidente. Só de donos de motos da marca Harley Davidson serão cerca de 600, disse ele.

Bolsonaro não circulará de moto, como ocorreu em outros atos semelhantes. Os condutores sairão do Aterro por volta das 13h, passarão pela orla de Copacabana e seguirão em direção ao Leblon, na zona sul da cidade. O presidente deixa a concentração da motociata e segue de volta à base aérea do Santos Dumont, onde embarca em um helicóptero com o destino ao Forte de Copacabana, no posto 6 da orla, que fica a alguns quarteirões de onde ele acompanhará as apresentações militares previstas para o dia.

Durante a manhã, a partir das 9h, uma fila com 22 navios da Marinha brasileira e de nações amigas sairá da Barra da Tijuca, na zona oeste, em direção ao mar de Copacabana, onde ficarão fundeados a partir das 11h. Ao longo do dia, de hora em hora, o Forte de Copacabana irá disparar salvas de canhões em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil. Também está prevista a participação de 800 apoiadores em jetskis.

Assim que Bolsonaro pisar em Copacabana, paraquedistas do Exército farão um salto que aterrissará na areia da praia. Às 15h há a possibilidade de Bolsonaro proferir um discurso do alto de um carro de som. Um helicóptero da Marinha cruzará os céus carregando uma bandeira do Brasil e três aviões caças também da Marinha sobrevoarão o ato.

Nesta terça-feira, a Prefeitura do Rio divulgará o esquema especial de trânsito para o feriado.